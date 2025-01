Forlì, aggredito per gelosia da due uomini al centro commerciale

Ci sarebbe una sorta di spedizione punitiva per motivi di gelosia all’origine di un’aggressione che si è verificata ieri pomeriggio nel parcheggio esterno dell’Happy Casa Store di via Silvetti Suor Maria Pierina, nell’area del distretto commerciale di Formì. In ospedale per accertamenti sono finiti un uomo e la figlia che sarebbe caduta nel tentativo di mettersi in mezzo tra gli aggressori e il genitore, affrontato da due uomini che si sarebbero presentati per conto di una donna. Sulle motivazioni dovranno fare luce gli agenti della Volante della Polizia intervenuti sul posto insieme alle ambulanze del 118. Erano circa le 14 quando nella zona esterna diversi testimoni hanno notato un certo trambusto e un uomo colpito più volte dalle altre due persone, anche al viso. Abbastanza per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Anche perchè nella colluttazione sarebbe stata colpita lievemente anche una bambina che si era avvicinata al padre in difficoltà. Quando sono arrivati gli agenti delle Volanti hanno cercato di ricostruire la storia: i due sarebbero stati inviati da una donna che conosceva l’aggredito.