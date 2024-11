Forlì. Aggredito e rapinato in centro, tre arresti

Lo scorso weekend, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale, emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Forlì, nei confronti di tre uomini, due italiani di 50 e 37 anni e un 43enne straniero, tutti residenti a Forlì. I tre sono accusati di “rapina in concorso” e “porto di armi e oggetti atti ad offendere”. L’indagine trae origine da una rapina pluriaggravata, avvenuta nel dicembre 2023, in cui i tre uomini avrebbero aggredito violentemente un cittadino straniero residente nel centro di Forlì. La vittima, colpita brutalmente e riportando un trauma cranico, è stata derubata di un borsello contenente lo smartphone, documenti, carte postali e denaro.

L’identificazione dei tre sospettati è stata resa possibile grazie a un’indagine complessa, conclusa a settembre, che ha incluso il riconoscimento fotografico, informazioni raccolte sul posto e l’analisi dei tabulati telefonici. In seguito alla richiesta dei Carabinieri e considerando la gravità del reato e il rischio di reiterazione, il Tribunale di Forlì ha emesso un provvedimento restrittivo: il 37enne è stato condotto in custodia cautelare in carcere, mentre gli altri due sono stati posti agli arresti domiciliari.