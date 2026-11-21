L’allarme al 112, l’aggressione in casa ai genitori e le minacce ai Carabinieri. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Forlì , all’interno di un’abitazione privata, dove è scattato l’intervento dei Carabinieri. I militari hanno raggiunto l’appartamento in tempi rapidi, trovando i genitori in evidente stato di shock e paura, e il figlio convivente, un 24enne italiano, in forte agitazione psicofisica. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe aggredito e minacciato i familiari per futili motivi.

All’arrivo della pattuglia, la situazione non si è placata. Il 24enne ha continuato a mostrare comportamenti violenti, rivolgendo minacce ai Carabinieri brandendo un coltello. I due militari del Radiomobile sono riusciti a contenere il momento di forte tensione, riuscendo a immobilizzare il giovane e a mettere in sicurezza l’arma, poi sottoposta a sequestro. Quanto accaduto si inserisce in un quadro di ripetute condotte vessatorie già segnalate in passato ai danni dei genitori: nei mesi precedenti, nei confronti del giovane era già stato adottato un provvedimento di ammonimento.

Il 24enne, già conosciuto alle forze dell’ordine per altre vicende, è stato dichiarato in arresto per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì è stato trasferito nella casa circondariale della città; nell’udienza successiva, il giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo la permanenza in carcere.