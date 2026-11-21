L’allarme al 112, l’aggressione in casa ai genitori e le minacce ai Carabinieri. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Forlì, all’interno di un’abitazione privata, dove è scattato l’intervento dei Carabinieri. I militari hanno raggiunto l’appartamento in tempi rapidi, trovando i genitori in evidente stato di shock e paura, e il figlio convivente, un 24enne italiano, in forte agitazione psicofisica. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe aggredito e minacciato i familiari per futili motivi.