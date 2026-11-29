Dal 1° gennaio 2027, per i contratti di locazione a canone concordato - agevolati (3+2), transitori da uno a diciotto mesi e per studenti universitari - stipulati nel comune di Forlì entrerà in vigore l’integrazione all’Accordo territoriale vigente. Il documento è stato depositato da Ape Confedilizia Forlì-Cesena, Sicet Romagna, Sunia Forlì-Cesena, Uniat Regionale (sportello di Forlì) e Asppi Forlì. Non si tratta di un accordo ex novo, ma di un aggiornamento mirato dell’intesa del 2017, già sperimentato con formula analoga a Cesena. Come spiegano le sigle firmatarie, la scelta di mantenere l’impianto del 2017 nasce da due motivi: la mancanza di un nuovo decreto ministeriale che apra la procedura per un accordo inedito e la volontà di non stravolgere un quadro ritenuto ancora utile per tutelare proprietari e inquilini in una fase economica complessa. A chiarire il senso pratico dell’operazione è il presidente Stefano Senzani, che inquadra il provvedimento come «un aggiustamento equilibrato, costruito in sintonia tra le associazioni della proprietà e quelle degli inquilini. Il perimetro resta quello dei canoni calmierati, compresi tra minimi e massimi in base a tipologia, zona e caratteristiche dell’immobile - dall’impiantistica alle pertinenze - a fronte di agevolazioni fiscali e durate ridotte rispetto al 4+4 ordinario. L’intervento lavora su due direttrici principali: un lieve ritocco verso l’alto delle fasce di oscillazione e una revisione della zonizzazione urbana. In questi anni la città è cambiata: alcune aree un tempo periferiche o agricole si sono urbanizzate, ad esempio Malmissole, o riqualificate, mentre porzioni già consolidate hanno visto interventi di recupero, tipo corso Mazzini. Aggiornare la mappa delle zone e i parametri serve ad allineare i valori alla realtà immobiliare attuale, evitando rigidità superate. Sul fronte economico, i ritocchi agli indici sono contenuti e pensati per tenere conto dell’inflazione, dell’aumento dei costi e del peso fiscale sugli immobili, senza innescare rincari automatici o squilibri. L’obiettivo dichiarato è duplice: dare un segnale di fiducia ai proprietari per favorire il rientro sul mercato delle locazioni in un contesto segnato dalla carenza di offerta, da una pressione fiscale pesante e da un mercato difficile anche sul fronte delle tutele, e garantire agli inquilini canoni accessibili e trasparenti in vista del 2027».