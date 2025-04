Forlì, affittacamere irregolare sequestrato dalla Polizia FOTOGALLERY

Sigilli a un immobile fatto diventare affittacamere in via Firenze ai Romiti, in esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura di Forlì. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura hanno interdetto tutta l’area di proprietà di una cittadina straniera per un valore commerciale di oltre 500mila euro. Numerosi residenti del quartiere si sono rivolti alla Questura, nei mesi scorsi, segnalando un via vai sospetto in zona, preoccupati per quanto potesse accadere. Nel corso delle indagini la Squadra Mobile, coordinata dal questore Claudio Mastromattei, ha documentato che tutta la struttura è abusivamente adibita a dormitorio al cui interno sono ospitati tra i venti e trenta cittadini stranieri, taluni dei quali esponenti di primo piano della microcriminalità cittadina, tra cui anche stranieri irregolari.