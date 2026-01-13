Forlì, addio alla studiosa Valeria Capelli

Se n’è andata in silenzio una protagonista del panorama culturale ed educativo forlivese: Valeria Capelli, esperta esegeta dantesca, docente di Letteratura italiana e latina al Liceo scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” di Forlì dal 1970, si è spenta a 89 anni.

La nipote Laura Capelli la ricorda insieme alla cugina Elena Capelli, anche lei insegnante allo Scientifico. «Valeria Capelli – affermano affrante le nipoti – ha insegnato, formando intere generazioni di studenti forlivesi attraverso la passione per la letteratura, sentita come strumento privilegiato per un fecondo incontro fra umanità diverse, accomunate da un bisogno profondamente umano di senso. Questa intuizione, originata e sviluppata a partire dall’incontro con Don Giussani, è stata la chiave di volta di una lunga esperienza di insegnamento, praticato quotidianamente in classe ma anche in tante occasioni d’incontro con studenti e insegnanti: corsi di aiuto per studenti prossimi alla Maturità, corsi di formazione per docenti, collaborazione con riviste e centri culturali».

Zia-mamma per Laura, «era innamorata e faceva innamorare della letteratura – ricorda la nipote – e quasi ipnotizzava quando parlava dei diversi autori e di Dante: per questo ha lasciato un seme in tante generazioni di studenti».

Una delle passioni più grandi di Valeria Capelli era appunto l’autore della “Divina Commedia”. «Da quell’amore – affermano le nipoti – sorretto e guidato dall’incontro con grandi critici, filosofi e teologi, sono nate innumerevoli letture dantesche offerte alla cittadinanza nell’abbazia di San Mercuriale o nella cornice della Pieve di Polenta. Alimentati dall’incontro vivo con le parole dei poeti, inoltre, hanno visto la luce saggi sulla “Commedia” e sulla letteratura dell’Ottocento e del Novecento. Ma soprattutto, zia Valeria ha vissuto l’insegnamento come amore per gli studenti e le studentesse, che sapeva incantare e appassionare con lezioni che toccavano il cuore e l’intelligenza, e sono rimaste impresse nel ricordo di tanti che tornavano a trovarla con gratitudine e affetto».

I funerali si svolgeranno mercoledì alle 10 nella chiesa di San Filippo Neri, con partenza dalla camera mortuaria dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” alle 9.30.