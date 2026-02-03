Forlì, addio alla psicologa Caterina Rondelli. Il sindaco: “Propositiva, generosa ed efficiente”

FORLI’. La città piange la scomparsa di Caterina Rondelli, psicologa e per molto tempo dirigente del mondo sanitario ed esponente del mondo delle associazioni. La notizia , dice il sindaco Gian Luca Zattini «suscita profondo dolore».

«Caterina», dice il primo cittadino, «ha saputo esprimere autorevolezza e dinamicità in tutti gli ambienti che ha praticato, sia in ambito professionale, sia nel volontariato di servizio.

Propositiva, generosa ed efficiente nel mettere in campo progetti di carattere sociale, culturale e pedagogico - con un’attenzione specifica rivolta alle realtà più fragili - Caterina ha sempre messo a disposizione della Città la sua esperienza e le sue competenze».

«Chi ha avuto l’onore di essere legato a lei da amicizia e dalla condivisione dell’impegno civico e politico», conclude il primo cittadino, «ne ricorda la predisposizione al confronto e la lealtà. A nome dell’amministrazione comunale di Forlì esprimo i sentimenti di cordoglio e vicinanza al marito Dino, alla figlia Maddalena e ai familiari tutti, unendo in un grande abbraccio colleghi e amici».