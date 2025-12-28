Forlì, addio alla fisioterapista Lucia Fabbri

A soli 40 anni è morta la fisioterapista Lucia Fabbri, molto conosciuta per la sua attività nel Percorso Disabili Adulti di Forlì. Ha lottato per due anni contro un male incurabile, con grande forza e spirito. “Dal 2020 Lucia Fabbri operava all’interno del Distretto di Forlì occupandosi della presa in carico riabilitativa delle persone adulte con disabilità - ricordano Francesco Sintoni, Direttore del Distretto e del Presidio Ospedaliero di Forlì, e Andrea Galeotti, Direttore della Direzione infermieristica e Tecnica di Forlì -. Professionista stimata e riconosciuta per le sue elevate competenze, ha rappresentato per anni un punto di riferimento fondamentale per le persone con disabilità, per le loro famiglie e per i colleghi, distinguendosi per le sue qualità umane e professionali. Anche durante la malattia, Lucia ha continuato ad essere un esempio di dedizione e senso di responsabilità. Nel gennaio 2025, nonostante le cure in corso, ha scelto volontariamente di rientrare in servizio per alcuni mesi, testimoniando il profondo legame con il proprio lavoro e con i colleghi”.