Forlì, addio all’avvocato Francesca Versari

Avvocati in lutto per la notizia della morte della collega Francesca Versari. Ma limitarsi ai legali non permetterebbe di capire il vuoto e il dolore lasciato da questa donna di 48 anni, che ha combattuto con forza e soprattutto con il sorriso una malattia che l’ha portata via troppo presto. Nel palazzo di giustizia di Forlì non c’era persona che non avesse almeno una volta scambiato una parola con lei. Per quella forza che aveva di farsi volere bene, di entrare in empatia con le persone. La salma sarà composta oggi in camera mortuaria per i familiari. Colleghi e amici potranno salutarla domani. Giovedì alle 15 benedizione e poi alle 15.30 la partenza per Cesena dove verrà cremata.