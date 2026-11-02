Forlì, addio al presidente Giuseppe Silvestrini: oggi la camera ardente, mercoledì i funerali

Forlì si prepara a dare l’ultimo saluto a Giuseppe Silvestrini, presidente della società di gestione dell’aeroporto “Luigi Ridolfi”, scomparso domenica 1° novembre. F.A. S.r.l. ha reso note le modalità per le esequie dell’imprenditore, punto di riferimento per il territorio e lo scalo forlivese. La camera ardente viene allestita al padiglione dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e resta aperta al pubblico nel pomeriggio di oggi dalle 16.00 e per l’intera giornata di domani (martedì 3 novembre), dalle 7.00 alle 19.00.

I funerali si svolgeranno nella mattinata di mercoledì 4 novembre. Il corteo funebre muoverà alle 9.30 dall’ospedale per raggiungere la chiesa Regina Pacis in viale Kennedy, dove alle 10.00 verrà celebrata la messa esequiale. Al termine della funzione religiosa, la salma proseguirà verso il cimitero comunale di Brisighella per essere tumulata nella tomba di famiglia.