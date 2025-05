Forlì, addio al cavaliere Giuseppe Pierotti: “Grande sostenitore di iniziative benefiche”

La città di Forlì piange la scomparsa dello storico assicuratore Giuseppe Pierotti. “Con profondo dolore - scrive il sindaco Gian Luca Zattini in una nota - abbiamo appreso la notizia dell’improvvisa scomparsa di Giuseppe Pierotti, figura di spicco nel mondo assicurativo romagnolo e sostenitore di iniziative benefiche a favore delle istituzioni sanitarie, culturali e sportive. Insignito del titolo onorifico di Cavaliere del Lavoro, ha dedicato forte impegno e massima dedizione al proprio percorso professionale, qualificandosi per autorevolezza, serietà e attenzione. Sempre attento alla vita cittadina e allo sviluppo delle realtà di alto valore sociale, Pierotti ha sostenuto con convinzione e animo generoso molte organizzazioni di grande importanza nell’assistenza alle persone malate e per promuovere la ricerca scientifica. Un riconoscimento particolare è legato alla determinazione con la quale ha creduto fin dalla nascita al Festival di Caterina e per la disponibilità a creare borse di studio a favore degli universitari. In questo triste momento ci stringiamo alla moglie Rosella, alla figlia Michela, agli amati nipoti e ai familiari tutti. Nell’esprimere i sentimenti di partecipazione al lutto, ci uniamo, in un ricordo di stima, affetto e riconoscenza, a tutti coloro che hanno condiviso con Giuseppe Pierotti esperienze di lavoro, di solidarietà, di amicizia”.

La Mpp Assicurazioni, di cui Pierotti fu socio fondatore, lo ha salutato con grande affetto: “A darne il triste annuncio sono Franco Pratesi, Andrea e Lisa Moschini, insieme a tutti i colleghi, dipendenti e collaboratori che gli hanno voluto bene e che oggi piangono la perdita di una figura cardine per la nostra Agenzia. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia, alla quale ci stringiamo con affetto e rispetto, grati per aver condiviso il percorso al fianco di una persona così straordinaria.

Giuseppe Pierotti è stato molto più di un fondatore. È stato una guida autorevole e appassionata, un punto di riferimento costante, un collega leale e un amico generoso. Con la sua visione autentica, il suo rigore e la sua umanità ha tracciato la strada che continuiamo a percorrere ogni giorno. Ha sempre creduto nel valore del lavoro condiviso, nel dialogo con le persone, nella forza delle relazioni costruite con pazienza e rispetto, con i clienti, e le aziende che ha seguito con attenzione per tutta la sua carriera, sempre guidato da un forte senso di responsabilità ed impegno verso il bene comune. La sua presenza e dedizione hanno segnato la storia di MPP Assicurazioni e i suoi valori e il suo esempio continueranno ad accompagnarci nel nostro lavoro quotidiano.