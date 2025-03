Forlì, addio al bassista Gabriele “Lele” Toni

Si è spento all’età di 73 anni Gabriele “Lele” Toni, bassista forlivese di origine sarsinate. Il musicista ha militato, fin dalla fine degli anni Sessanta e per tutto il decennio successivo, in diversi gruppi della provincia di Forlì-Cesena come “Silver F.V.”, “Secolo 2000”, “Van Scopa Group, “Vulcani”, “Linea Calda” e “Les Vagabonds”. Come lo definiscono gli amici era «un cuore puro» e «aveva incarnato, insieme ad altri, la parte hippy e pacifista del nutrito gruppo di musicisti rock presente in quegli anni a Forlì». Dopo aver interrotto l’attività musicale nel 1998 ha lavorato come orafo. Avrebbe compiuto 74 anni il 10 prossimo 10 aprile.