Forlì. Addio ad Ernesto Partisani, “ romagnolo esemplare e imprenditore illuminato”

È morto, all’età di 98 anni, compiuti il 2 giugno scorso, Ernesto Partisani, storico titolare dell’omonima impresa che progetta e assembla molini a macine in pietra per produrre farine integrali. Una vita legata all’imprenditoria, con la volontà di restare legati al territorio nonostante una mole di lavoro sempre crescente e con fatturati da milioni di euro. Un imprenditore che, per oltre trent’anni ha vissuto con passione la vita di Confartigianato di Forlì, ricoprendo vari incarichi all’interno degli organi direttivi, tra cui quello di presidente, per due mandati, sino al 2004. È stato poi presidente dell’Anap di Forlì, l’associazione degli artigiani pensionati, carica ricoperta fino al 2019. Anche il senatore Pierferdinando Casini gli ha dedicato un pensiero. «Ricordo con commozione Ernesto Partisani che nel corso della sua vita, è stato un romagnolo esemplare, un imprenditore illuminato ed un uomo dotato di grande umanità e attenzione verso il prossimo. Sono certo che la comunità forlivese lo ricorderà come merita».