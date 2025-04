Forlì, addio a Vittorio Scaioli, storico segretario di Legacoop

Mondo cooperativo in lutto per l’improvvisa scomparsa, avvenuta lunedì sera, di Vittorio Scaioli, storico segretario di Legacoop Forlì-Cesena. Professionista affermato e rimpianto, che per decenni ha accompagnato il consolidamento e la crescita delle imprese di Forlì-Cesena e del sistema cooperativo locale e nazionale. Scaioli aveva 78 anni, lascia la moglie e la figlia Valentina. I funerali sono previsti venerdì mattina con partenza dalla camera mortuaria alle 10.45.

