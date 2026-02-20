Forlì. Addio a Vanni Chiadini, colonna della Uisp forlivese

Si è spento ieri all’età di 80 anni Vanni Chiadini, figura storica dello sport forlivese e colonna portante della Uisp (Unione italiana sport per tutti), con cui ha collaborato per quasi mezzo secolo. Una vita dedicata in particolare al calcio con una totale disponibilità nei confronti di chiunque avesse bisogno di un consiglio, di un’informazione dall’altro capo del telefono. Il legame di Chiadini con lo sport forlivese affonda le radici nella società sportiva della Cava, dove ha trascorso lunghi anni come dirigente, prima di intraprendere parallelamente il percorso all’interno della Uisp. Qui ha trovato la sua casa più grande: per decenni è stato dirigente nella lega calcio, ricoprendo il ruolo con responsabilità, dedizione e competenza, fino a quando l’età lo ha costretto a rallentare pur senza mai abbandonare del tutto il timone.

«È stato veramente una colonna portante - lo ricorda il generale dell’aeronautica militare Amedeo Magnani, designatore di calcio a 11 della Uisp -. Una persona d’altri tempi, ma che aveva saputo ammodernarsi e fare quel salto generazionale che non è scontato, specialmente in età avanzata. Era, infatti, al passo con la tecnologia e le nuove forme di comunicazione tra le quali le chat che usava tranquillamente».

Ciò che affiora nei ricordi di chi lo ha conosciuto sono le sue doti umane, in particolare modo la sua straordinaria disponibilità, una qualità che andava ben oltre il semplice senso del dovere. «Lo potevi chiamare a qualsiasi ora del giorno e della notte - assicura Magnani- lui rispondeva a chiunque e dava sempre informazioni. Una disponibilità illimitata verso tutte le società calcistiche». Un tratto del carattere, questo, che lo ha reso amato e rispettato da generazioni di dirigenti, allenatori e appassionati che in lui hanno trovato non solo un funzionario, ma un punto di riferimento umano. Grande tifoso della Juventus, Chiadini non ha mai smesso di seguire il calcio con la passione di sempre. Anche questa settimana, continuava a voler essere informato su tutto ciò che accadeva nel mondo del pallone che aveva servito per tutta la vita. «L’ultimo messaggio di scambio con lui risale a martedì - testimonia Magnani -, voleva essere informato, ci teneva»- . La diffusione della notizia della sua scomparsa ha scatenato messaggi di cordoglio sentito da parte di tutte le società calcistiche del territorio, a testimonianza del segno profondo che Vanni Chiadini ha lasciato in cinquant’anni di sport vissuto con passione e rigore. I funerali si terranno domani pomeriggio, alle ore 14.30, nella chiesa del Quartiere Cava a Forlì.