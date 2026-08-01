Forlì, addio a Romeo “Mimmo” Bertaccini: punto di riferimento dell’Ausl e dello sport cittadino

Dopo una breve malattia, si è spento all’età di 78 anni, Romeo Bertaccini, per tutti conosciuto come Mimmo. Bertaccini era figura nota a Forlì grazie al ruolo lavorativo, ricoperto fino alla pensione, come dirigente responsabile amministrativo dell’ufficio tecnico dell’Azienda Usl della Romagna, contribuendo con il suo ruolo alla realizzazione dell’ospedale Pierantoni-Morgagni.

In ambito sportivo ha mosso i suoi primi passi nel lontano 1969 a Forlì, come componente della Consulta Nazionale nel Centro Sportivo Libertas. Dal 1976 al 2010 ha ricoperto il ruolo di arbitro e di commissario speciale per la Federazione Italiana Pallacanestro, ricoprendo anche ruoli importanti nella Commissione Regionale Emilia Romagna Fip (Federazione Italiana Pallacanestro). Nel 2010 entra a far parte della Fipic Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, come responsabile del Comitato Italiano Arbitri, dove fino all’ultimo ha ricoperto questo ruolo con grande passione, il suo impegno gli è valso il riconoscimento con la stella al Merito Sportivo nel 2023. La stessa passione ha voluto trasmettere agli arbitri ed a tutti coloro che si approcciano al basket in carrozzina. La passione per il basket si è affiancata a quella per il calcio. Vice presidente dell’Edelweiss Jolly e storico dirigente, tra coloro che in tutti questi anni ha contribuito con la sua visione ed il sostegno a mantenere, prima e a far crescere poi, tutti i giovani in maniera esponenziale. I funerali si svolgeranno lunedì mattina, partendo alle ore 10 dalla camera mortuaria dell’ospedale G.B. Morgagni-Pierantoni, per la chiesa di Regina Pacis dove verrà svolta la messa funebre.