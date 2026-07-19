Forlì. Addio a Roberto Zibordi, noto ristoratore forlivese: dal Mangianotte a Meldola fino all’enoteca Girasole a Forlì

E’ morto dopo una malattia, all’età di 71 anni, Roberto Zibordi (“Zibo” per tutti), noto ristoratore forlivese che per una vita ha gestito locali molto apprezzati, tra Meldola e Forlì. A cominciare dal mitico Mangianotte a Meldola, locale di tendenza degli anni ’90 dove ristorazione e musica richiamavano giovani da tutta la provincia. «Era un gran personaggio - racconta l’amico e collega Alessandro Ghetti - molto conosciuto nel territorio meldolese soprattutto per aver ideato il Mangianotte, uno dei primi locali dove si faceva karaoke, si suonava musica e si mangiava bene. E’ stato un luogo molto gettonato, punto di riferimento per tanti giovani».

Tra gli amici di “Zibo” c’è anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini. «Mi hanno chiamato stamattina per darmi la triste notizia - afferma - sono molto dispiaciuto. Eravamo coetanei e ci conoscevamo da almeno 40 anni. “Zibo” era un amico e una persona sempre gentile e cordiale verso i clienti. Era apprezzato da tutti, un amico che non c’è più e che lascia certamente un vuoto». Negli ultimi anni aveva gestito l’enoteca Girasole in viale Bolognesi a Forlì.