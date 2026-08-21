Forlì, addio a Raffaella Orazi, anima dell’associazione “Regnoli 41”

Improvvisa scomparsa di Raffaella Orazi, 66 anni, presidente dell’associazione “Regnoli 41”, molto attiva a Forlì per il rilancio del centro con numerose attività culturali. Titolare della gioielleria Brillante, in corso Garibaldi, era da qualche settimana ricoverata all’Hospice per una grave patologia. Immediatamente i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio. Il funerale sarà celebrato lunedì 24 agosto alle 15 all’abbazia di San Mercuriale, con la salma che partirà dalla camera mortuaria di Forlì.

“La scomparsa di Raffaella Orazi - dichiara la consigliera regionale Valentina Ancarani - è una grandissima perdita per Forlì e per tutta la nostra comunità. Raffaella ci ha mostrato concretamente come l’impegno, l’intelligenza e la volontà possano trasformare luoghi segnati dal degrado e dall’incuria in spazi di comunità e nuove opportunità. Ci lascia un esempio prezioso: non limitarsi a denunciare ciò che non va, ma impegnarsi in prima persona per cambiare in meglio la realtà che ci circonda. Ci mancheranno la sua energia, la sua determinazione e quel sorriso che l’ha accompagnata fino alla fine. Alla sua famiglia e a tutte le persone che le hanno voluto bene va il mio abbraccio più sincero”.