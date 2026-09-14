Forlì, addio a Mario Biserni, ex sindaco di Rocca San Casciano

Addio a Mario Biserni, sindaco di Rocca San Casciano dal 1975 al 1980 scomparso nella notte tra domenica e lunedì. Il funerale sarà celebrato domani, martedì 15 settembre, alle ore 15 alla chiesa di Rocca San Casciano.

«La scomparsa di Mario Biserni mi addolora profondamente - scrive Rosaria Tassinari, deputata e vice coordinatrice regionale vicaria di Forza Italia in Emilia-Romagna -se ho scelto di impegnarmi nella vita politica e amministrativa della mia comunità, una parte importante di questa scelta la devo anche al suo esempio e al modo con cui ha interpretato il servizio alle istituzioni e a Rocca San Casciano. Mario apparteneva a una generazione di amministratori per i quali occuparsi della cosa pubblica significava prima di tutto mettersi a disposizione della propria comunità. Ho sempre guardato con grande rispetto alla sua esperienza e al suo impegno. È stato una delle persone che hanno ispirato la mia azione politica e amministrativa proprio a Rocca San Casciano, dove è iniziato il mio percorso nelle istituzioni».

«Al di là delle appartenenze e delle stagioni politiche – prosegue Tassinari – resta il valore delle persone e di ciò che hanno saputo lasciare alla propria comunità. Mario Biserni ha rappresentato un pezzo importante della storia amministrativa di Rocca San Casciano e il suo ricordo continuerà a far parte della storia del nostro paese. Alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene rivolgo la mia più sincera vicinanza e le mie condoglianze. A Mario va il mio grazie personale per l’esempio che ha rappresentato e per ciò che, anche attraverso il suo modo di vivere l’impegno pubblico, ha saputo trasmettermi».