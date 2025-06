Forlì, addio a Manrico Titozzi, storico dirigente del Villagrappa Calcio

Addio a un simbolo dell’associazionismo e dello sport dilettantistico forlivese. Il Circolo PD della Pescaccia, per voce del suo segretario Michele Valli, esprime il più profondo cordoglio alla famiglia Titozzi per la scomparsa di Manrico Titozzi, conosciuto da tutti come “Tito”. “Manrico - si legge in una nota - è stato un esempio di dedizione e generosità: una persona umile, sempre pronta ad aiutare il prossimo, attivo come volontario nel quartiere e durante la Festa dell’Unità della Pescaccia oltre che come dirigente dello storico “Villagrappa Calcio”. Lo ricordiamo con affetto per il suo instancabile spirito di servizio, la sua attenzione per il bene comune – sempre pronto a raccogliere i rifiuti abbandonati nel quartiere – e per il suo impegno come volontario clown negli ospedali, portando un sorriso ai bambini nei momenti difficili. La sua umanità resterà un esempio prezioso, soprattutto per le giovani generazioni”.