Forlì, addio a Lea Milanesi, ex consigliera comunale

Addio a Lea Milanesi, per anni protagonista della vita politica di Forlì. “Con profondo dispiacere - si legge in una nota del Comune di Forlì - abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Lea Milanesi, già consigliera comunale di Forlì tra il 1999 e il 2004. Persona dai modi rispettosi e garbati, amministratrice pubblica attenta ai contenuti, Lea Milanesi ha saputo testimoniare con l’esempio il valore dello spirito di servizio e l’alto senso civico. In questo momento di dolore giungano ai familiari i sentimenti di cordoglio da parte del sindaco, della Giunta, del Consiglio e dell’intera Amministrazione comunale”.