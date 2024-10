Forlì, addio a Gabriella Zoli

Le Guardie ecologiche volontarie di Forlì piangono la scomparsa, nei giorni scorsi, di Gabriella Zoli, per più di vent’anni segretaria del Raggruppamento, nei dieci anni precedenti guardia a collaboratrice.

«Sapeva disegnare, sapeva apprezzare e valorizzare ogni forma di arte, e lo faceva trasmettendo l’amore per la natura ai tanti ragazzi, e non solo, che hanno avuto il privilegio della sua guida – si legge in una nota del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi –. Iniziò negli anni ‘90 con il giardino botanico di Valbonella, a Corniolo. Per quasi vent’anni, assieme all’amico e collega Massimo Milandri, ne rappresentò l’anima. Milandri era il curatore scientifico e lei l’infaticabile guida e divulgatrice. Poi, dai primi anni 2000, Gabriella trovo il “suo” giardino nel cuore di Forlì, ovvero l’orto botanico della Cocla, poi diventato Centro di educazione alla sostenibilità della Regione Emilia-Romagna. Qui la collaborazione con le Foreste casentinesi è continuata grazie alle decine e decine di conferenze, organizzate ospitando tecnici e collaboratori del Parco nazionale, contribuendo con la sua passione a informare e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della conservazione della natura. Ciao Gabriella, i tuoi giardini selvatici rimarranno a raccontare il tuo amore per la natura.