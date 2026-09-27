Forlì, addio a Gabriele Focacci

Addio a Gabriele Focacci scomparso a 71 anni per un improvviso malore mentre era in ufficio, figura di riferimento per la città e per il mondo dei motori locale. Storico titolare dell’attività Effedue Focacci in corso Garibaldi, ha guidato con dedizione l’Aci Forlì-Cesena per diverso tempo, di cui ne è stato presidente fino al 10 agosto scorso. Molto noto anche nell’automobilismo sportivo con la Sadurano Motorsport, associazione dilettantistica impegnata nell’organizzazione di eventi motoristici.