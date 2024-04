Giocolieri, bolle di sapone giganti, personaggi delle fiabe, parate in costume su trampoli altissimi, artisti di strada e cannoni che sparavano stelle filanti e coriandoli. Il tutto accompagnato dalla musica di Radio Bruno per un “Carnevale delle meraviglie” che oggi è andato in scena in piazza Saffi per la gioia di tanti bambini. (FOTO FABIO BLACO)