Forlì, accorpamento con Ic 4: protesta di genitori e bambini a Villafranca FOTOGALLERY

Una protesta spontanea davanti alle scuole, organizzata dalle famiglie dei bambini e dei ragazzi che frequentato l’Istituto comprensivo 9 “Beatrice Portinari”. E’ andata in scena domenica pomeriggio a Villafranca, con un centinaio di persone, tra genitori, studenti e semplici cittadini, per manifestare il loro dissenso contro la decisione di accorpare gli Ic 4 e 9. «Non siamo contrari all’unione per principio – dice una portavoce – ma vogliamo che sia ragionata, pensata e non fatta calare dall’alto per motivi economici. La nostra è una manifestazione spontanea per difendere le nostre scuole, la qualità educativa e formativa dei nostri bambini, oltre che del nostro territorio. Abbiamo attaccato dei cartelli per attirare l’attenzione delle amministrazioni e istituzioni che dovrebbero tutelare i cittadini e il benessere dei bambini. Ci siamo sentiti abbandonati, non capiti e non ascoltati. E’ un provvedimento che arriva dall’alto. Cerchiamo di far sentire il nostro disappunto e fare qualcosa perchè venga riesaminata la decisione».