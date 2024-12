Forlì, accordo di New Time con il colosso cinese Huasun per il fotovoltaico innovativo. Appello ai giovani per posti di lavoro

FORLI’. New Time S.p.A., azienda forlivese nel settore dell’outdoor design e ideatrice di prodotti fotovoltaici unici e innovativi, diventa partner ufficiale di Huasun, la prima azienda al mondo nella produzione di celle e moduli fotovoltaici a eterogiunzione (HJT) e nello sviluppo di tecnologie innovative integrate agli edifici (BIPV). La seconda settimana di novembre, infatti, il viaggio in Cina ha portato alla firma dell’accordo tra Paolo Cimatti, amministratore unico di New Time S.p.A., e i vertici di Huasun.

La sinergia tra le due aziende garantirà a New Time i nuovi prodotti fotovoltaici all’avanguardia e altamente performanti che vedono convivere la cella HJT con l’elemento che si dice rivoluzionerà il mercato del fotovoltaico: la perovskite.

L’azienda con il suo team di ingegneri ha ideato una gamma completa di prodotti fotovoltaici unici e innovativi – progettati, brevettati e assemblati in Italia – come tegole e pavimenti fotovoltaici, ma anche parapetti e balconi in vetro fotovoltaico trasparente.

«Essere i primi in Italia a creare e commercializzare queste tecnologie è un risultato di cui siamo estremamente orgogliosi», ha dichiarato Paolo Cimatti. «In aggiunta a tutto questo, essere diventati partner di un colosso come Huasun significa offrire ai nostri clienti soluzioni fotovoltaiche di una qualità superiore, contribuendo in modo significativo alla transizione ecologica».

New Time S.p.A. lancia anche un appello ai giovani “talenti” del territorio, offrendo opportunità di lavoro in un settore in piena espansione.