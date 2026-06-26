Forlì, accordo Bartoletti

Ricollocazione del personale in altre aziende del territorio, sostegni economici aggiuntivi oltre alle ordinarie competenze di fine rapporto, tutela dei livelli occupazionali e dialogo tra le parti.

Si conclude con un lieto fine la vicenda di Bartoletti Rimorchi S.r.l, l’azienda forlivese di autotrasporti che nei mesi scorsi ha deciso di procedere alla cessazione totale e definitiva dell’attività produttiva.

I vertici della società, assistita da CNA, e le Organizzazioni Sindacali sono giunti, anche grazie alla mediazione dell’Assessorato per le Politiche del Lavoro e dell’Occupazione del Comune di Forlì, a un accordo sindacale che garantisce la piena tutela dei dipendenti e una mitigazione importante delle conseguenze sociali derivanti dalla risoluzione dei rapporti di lavoro.

Il verbale, frutto di numerosi tavoli di confronto, è stato sottoscritto in Municipio dalla proprietà aziendale, da CNA, dai rappresentanti territoriali di FIM-CISL Romagna, FIOM-CGIL Forlì-Cesena e UILM-UIL Forlì, e dall’Assessore Bravi.

“Sono molto soddisfatto di questa intesa” – dichiara Bravi. “Per noi era importante giungere a una conclusione della vertenza che tenesse in considerazione prima di tutto il futuro dei lavoratori, la loro professionalità e l’esperienza maturata all’interno dell’azienda. Quello di questi mesi, che ha portato alla sottoscrizione dell’accordo, è stato un confronto pieno, corretto e trasparente, che ha messo al centro la dignità dei dipendenti e la loro stabilità occupazionale. Sia da parte della proprietà che dei sindacati c’è stata fin da subito piena disponibilità a confrontarsi e dialogare per trovare soluzioni condivise che facessero bene al territorio e ai lavoratori. Di questo li ringrazio di cuore. Le condizioni contenute nel verbale sono la sintesi perfetta di questo clima” - conclude Bravi. “un clima che come Amministrazione vorremmo ritrovare ogni volta che si parla di lavoro, impresa, persone e comunità”.