Forlì, accoltellò la moglie: resta in carcere

Rimane in carcere il 42enne che il 20 agosto 2022 aveva accoltellato la moglie e il cognato in strada, durante un incontro per vedere i figli della coppia. L’uomo aveva patteggiato 4 anni, 10 mesi e 6 giorni per tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia in presenza dei figli minorenni, violenza sessuale e stalking. Lo ha deciso la Cassazione (presidente Stefano Morigi, relatore Angelo Valerio Lanna), dichiarando inammissibile il ricorso presentato dall’avvocato Antonio Giacomini, legale dell’uomo, contro la decisione del Tribunale di sorveglianza di Firenze che aveva rigettato le istanze di affidamento in prova e di semilibertà, dichiarando inammissibile quella di detenzione domiciliare. Attualmente il fine pena è fissato al 14 maggio 2027.