Forlì. Accesi i “Giardini di luce” - Gallery

Per la quarta edizione di “Forlì che brilla”, anche il parco della Resistenza ogni sera sarà illuminato a festa. E’ stato svelato ieri pomeriggio l’allestimento dei “Giardini di luce”. Un grande fiocco di neve accoglie i visitatori dall’ingresso di piazzale della Vittoria per poi proseguire in un percorso di luci incantate, colori cangianti e animali in 3D che attraversa i giardini pubblici fino alla fontana monumentale dove è stata allestita una carrozza con cavalli. «Ci abbiamo creduto e i risutato è bellissimo - dicono l’assessora Andrea Cintorino e il sindaco Gian Luca Zattini-. Abbbiamo investito tanto nella riqualificazione dei giardini, volevamo riportarli alla bellezza originaria. Quest’anno anche iluminandoli per le feste. Fino ad ora, grazie agli allestimenti natalizi, abbiamo avuto un buon riscontro di presenze e Forlì si sta caratterizzando sempre più per essere una città del Natale». Oggi, invece, è il grande giorno. In piazza Saffi, insieme all’accensione del grande albero di Natale, entrerà in funzione il nuovo video mapping, la fun gallery sotto il porticato dell’Agenzia delle Entrate e il bosco incantato nella cornice dei Giardini Orselli. La quarta edizione di “Forlì che brilla” è ispirata alla Fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Per l’occasione, ad inaugurare le festività natalizie sarà lo chef e maître chocolatier Ernst Knam che firmerà la grande torta dedicata al mondo magico di Willy Wonka. Il “re del cioccolato” al mattino, invece, show cooking con i giovani studenti dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli. A Forlì le luminarie sono state distribuite in oltre 30 strade e piazze del centro, si sono accese anche lungo le sagome di 11 campanili e 9 palazzi. Sono 18 stelle comete che brillano in centro storico e nei quartieri cittadini. Fili di luce e addobbi sono stati allestiti anche nella zona dei Musei San Domenico, in via Theodoli e lungo la facciata dell’oratorio di San Sebastiano. Inoltre, oggi sarà possibile dare uno sguardo a Forlì dall’alto. Per l’occasione, infatti, sarà aperto il campanile di San Mercuriale dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 21.30. Le offerte dei visitatori saranno integralmente destinate alle opere parrocchiali.