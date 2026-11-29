Sculture luminose in 3D, animali fantastici, passeggiate immersive, architetture storiche ridisegnate da bordature di luce e un intero centro urbano trasformato in uno spettacolo a cielo aperto. Con l’inaugurazione di ieri dei Giardini di Luce, l’accensione diffusa di tutte le luminarie, l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio e quella dei mercatini di Natale, Forlì ha alzato il sipario sulla sesta edizione di “Forlì che Brilla”, un grande percorso di installazioni luminose che fino al 6 gennaio 2027 candida la città romagnola tra le mete italiane più suggestive per chi ama i giochi di luci e l’atmosfera natalizia. Cuore dell’esperienza è il raddoppio dei Giardini di Luce, aperti ogni sera dalle 17.00 alle 22.30: per la prima volta lo spettacolo immersivo si sviluppa su due grandi aree verdi collegate idealmente tra loro - i Giardini Pubblici e i Giardini Orselli - trasformate in un percorso fiabesco fatto di installazioni tridimensionali, giochi di luce e maxi addobbi luminosi pensati per stupire adulti e bambini. Un’inaugurazione accompagnata ieri dall’energia del coro gospel Surprise Christmas Choir, che ha dato ufficialmente il via alla stagione delle feste. Ma lo spettacolo non si ferma ai parchi: oltre trenta strade del centro sono avvolte da un’architettura di luci che esalta palazzi storici, monumenti simbolo come la Rocca di Ravaldino e il Mercato Coperto, chiese e campanili di tutto il comprensorio. “L’inaugurazione della sesta edizione di Forlì che Brilla ha rappresentato un momento di grande partecipazione per la nostra città. L’accensione dei Giardini di Luce ha dato il via a una nuova stagione di emozioni e magia, pensata soprattutto per i più piccoli ma rivolta anche agli adulti. Come abbiamo più volte sottolineato, l’investimento sul Natale non è solo un regalo per le nostre famiglie, un modo per condividere momenti di gioia e spensieratezza, ma è anche un investimento sull’attrattività del territorio e sulla rete commerciale del centro” - ha dichiarato l’assessore ai Grandi Eventi, Andrea Cintorino.