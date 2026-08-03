Forlì, abbonamenti al bus scontati per i residenti Under 26: l’aiuto del Comune per l’anno scolastico 2026-27

Nuove agevolazioni in arrivo per i giovani residenti a Forlì che scelgono di spostarsi in autobus per andare a scuola, all’università o nel tempo libero. Per l’anno scolastico 2026/2027, tutti i cittadini di età inferiore ai 26 anni potranno usufruire di uno sconto del 10% sugli abbonamenti annuali del trasporto pubblico locale, grazie all’iniziativa “-10% Under 26” promossa da Start Romagna e sostenuta economicamente dal Comune di Forlì, che coprirà l’integrazione tariffaria. La misura è pensata per offrire un sostegno concreto alle famiglie forlivesi e, al contempo, per disincentivare l’uso dei mezzi privati in favore di una mobilità urbana più pulita e sostenibile.