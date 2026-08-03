Forlì, abbonamenti al bus scontati per i residenti Under 26: l’aiuto del Comune per l’anno scolastico 2026-27

Nuove agevolazioni in arrivo per i giovani residenti a Forlì che scelgono di spostarsi in autobus per andare a scuola, all’università o nel tempo libero. Per l’anno scolastico 2026/2027, tutti i cittadini di età inferiore ai 26 anni potranno usufruire di uno sconto del 10% sugli abbonamenti annuali del trasporto pubblico locale, grazie all’iniziativa “-10% Under 26” promossa da Start Romagna e sostenuta economicamente dal Comune di Forlì, che coprirà l’integrazione tariffaria. La misura è pensata per offrire un sostegno concreto alle famiglie forlivesi e, al contempo, per disincentivare l’uso dei mezzi privati in favore di una mobilità urbana più pulita e sostenibile.

L’Assessore Petetta: “Un aiuto alle famiglie e all’ambiente”

L’iniziativa vede l’impegno diretto della giunta comunale, che ha deciso di farsi carico della differenza di costo per garantire la riduzione del prezzo finale al pubblico. “Lo sconto permetterà ai nostri ragazzi di viaggiare in autobus senza pensieri e a un prezzo agevolato - dichiara l’assessore Giuseppe Petetta - come Amministrazione comunale abbiamo aderito con grande convinzione a questa iniziativa, facendoci carico della differenza tariffaria, perché rafforza l’utilizzo del trasporto pubblico locale tra i più giovani, intervenendo in maniera concreta sui costi a carico delle famiglie, e riduce l’impatto ambientale derivante dagli spostamenti urbani, incentivando modalità di spostamento alternative all’utilizzo del mezzo privato”.

Corsini (Start Romagna): “Investire sui ragazzi significa investire sul futuro”

Sulla stessa linea il presidente di Start Romagna, Andrea Corsini, che sottolinea la forza dell’intesa tra l’azienda di trasporti e l’ente locale: “La collaborazione con il Comune di Forlì rappresenta un esempio concreto di come istituzioni e azienda possano lavorare insieme per favorire una mobilità più sostenibile, incentivando l’utilizzo dell’autobus fin dalla giovane età. Investire sui ragazzi significa investire nel futuro delle nostre città, promuovendo abitudini di spostamento più sicure, convenienti e rispettose dell’ambiente. Siamo grati al Comune per avere accolto favorevolmente l’iniziativa, aiutandoci a rendere il trasporto pubblico sempre più vicino alle esigenze dei giovani e delle loro famiglie”.

Come funziona l’abbonamento “Under 26”: le informazioni utili