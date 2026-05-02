Forlì, “abbiamo fatto la spesa in un mercatino”, ma era merce rubata a Faenza in un supermercato: due giovani denunciati

Nei giorni scorsi, una pattuglia della Polizia Stradale di Forlì ha sottoposto a controllo un’autovettura non in regola con la revisione periodica, con a bordo una coppia di stranieri (un 21enne ed una 22enne).

In auto avevano, nascosta in alcuni borsoni, tantissima merce tra cui dentifrici e cosmetici di pregio, profumatori per ambienti, deodoranti, carne confezionata: si trattava di circa 200 articoli del tutto incompatibili con un acquisto per esigenze personali che la coppia sosteneva di aver acquistato in un mercatino, senza però esibire scontrini o ricevute.

Grazie alla consultazione delle banche dati e ad alcune etichette ancora apposte sui beni rinvenuti, gli investigatori sono riusciti ad accertare che si trattava di merce rubata alcune ore prima da un supermercato del faentino. Per i due, pertanto, è scattata la denuncia a piede libero mentre la refurtiva sarà riconsegnata agli aventi diritto.