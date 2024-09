Dopo la segnalazione di maxi abbandono di rifiuti in viale Kennedy, nel quartiere Resistenza, effettuata anche dal comitato di Quartiere, la sezione di Polizia giudiziaria e Antidegrado della Polizia Locale di Forlì, dopo le prime indagini in merito, è riuscito in pochissimi giorni ad individuare il responsabile dell’abbandono che, dopo aver ammesso le proprie colpe, è stato sanzionato così come previsto dalla normativa vigente.