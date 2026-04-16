Forlì. “A spasso nel tempo” nei mercoledì d’estate in centro

Quest’anno l’estate in centro storico si prepara a diventare una vera e propria “macchina del tempo”. Nasce infatti “A spasso nel tempo”, la nuova rassegna estiva frutto della sinergia tra il Comune di Forlì, Iscom Group e gli operatori del cuore della città. Un progetto ambizioso che punta a trasformare le consuete serate del mercoledì in un viaggio immersivo tra epoche diverse, cultura e puro divertimento.

Il calendario, che animerà le vie del centro dal 17 giugno al 16 settembre 2026, non si limita a semplici eventi, ma propone serate tematiche con un appuntamento principale in piazza Saffi e atività diffuse in ogni angolo del cuore cittadino. Si comincerà con un focus sugli anni ‘50 e’60 con Rock’n’roll, auto d’epoca, mercatini vintage e cene a tema. Si proseguirà con gli anni ‘70 e ‘80 tra Disco music, pop, sfilate e un ring per la boxe in strada. Un tuffo anche negli anni ‘90 e 2000 con la street art, arcade games, quiz nostalgici e kick boxing. Spazio anche al futuro attraverso la silent disco, musica elettronica e laboratori di riciclo creativo. Infine, il 15 luglio è previsto il gran finale e nella determina si accenna a «un misterioso viaggio nel tempo a sorpresa».

Settembre, invece, sarà il mese dedicato alle famiglie dopo la pausa di agosto. La rassegna tornerà il 9 e il 16 con due appuntamenti interamente dedicati ai più piccoli e ai genitori. Piazza Saffi e le vie limitrofe si animeranno con saggi sportivi, animazioni, attività ludiche e spettacoli, confermando la volontà degli organizzatori di rendere il centro un luogo sicuro e accogliente per tutte le generazioni.

La macchina organizzativa è già in pieno fermento. Il Comune ha infatti pubblicato un avviso pubblico per selezionare proposte, progetti e attività da inserire nel cartellone. L’obiettivo è coinvolgere realtà locali, associazioni e creativi che vogliano contribuire a rendere ogni mercoledì sera un’esperienza unica all’insegna della convivialità. Per rendere il programma ancora più ricco e partecipato, l’Amministrazione ha pubblicato una manifestazione di interesse. L’obiettivo è selezionare proposte, laboratori, spettacoli ed esperienze che siano in linea con il tema delle singole serate. Non si cerca solo intrattenimento, ma una vera progettualità condivisa per esaltare il piacere di vivere il centro storico. L’avviso è aperto a una platea vastissima di soggetti, che possono presentare domanda sia in forma singola che associata (sono anzi gradite le collaborazioni temporanee per progetti congiunti): associazioni e comitati operanti in ambito culturale, sociale, sportivo, artistico o ricreativo, il mondo della scuola fino all’Università, creativi e artisti, ma anche enti pubblici o privati.

Le realtà interessate sono invitate a consultare i termini dell’avviso per inserire le proprie attività nel calendario ufficiale dell’Estate Forlivese 2026, contribuendo a trasformare ogni mercoledì in un’esperienza “A spasso nel tempo”.