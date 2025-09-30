Forlì, a spasso con il cane e con 7 dosi di eroina: scatta l’arresto e rischia di perdere l’alloggio Acer

Era a passeggio con il cane in centro ed è stato trovato in possesso di droga. Nella sera di venerdì, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in servizio di Volante, nel corso del quotidiano in controllo del territorio, verso le ore 21.40, percorrendo in via Piave, notava un uomo, già conosciuto agli operatori, camminare con il proprio cane al fianco. All’atto del controllo l’uomo si mostrava ansioso e, a precisa domanda, mostrava di essere in possesso di sei dosi di eroina, confezionate in involucri di alluminio e 700 euro in contanti. Gli operatori della Volante, con l’ausilio di personale della Squadra Mobile, procedevano ad immediata perquisizione del domicilio dell’uomo, un alloggio Acer. All’interno della casa venivano rinvenute e sequestrate ulteriori 23 dosi di diverse sostanze stupefacente, del tipo eroina, hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa ventotto grammi. Veniva altresì sequestrato un bilancino di precisione e materiale da confezionamento (fogli di alluminio già tagliati ad hoc).

L’uomo italiano, in ragione della gravità del fatto e della sua pericolosità (era stato già denunciato per fatti analoghi, anche pochi giorni addietro), veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, arrestato che è stato convalidato dal giudice con applicazione dell’obbligo di firma.

L’operazione si inserisce nei controlli del territorio e di contrasto alla criminalità cittadina intensificati dal Questore, anche a seguito di segnalazioni di cittadini. Come pure al vaglio delle amministrazioni competenti è anche il mantenimento dell’assegnazione dell’alloggio popolare: a seguito dell’arresto, infatti, poiché la legge regionale prevede la decadenza dell’assegnazione in caso di attività illecite, il Questore ha effettuato una segnalazione agli enti responsabili.