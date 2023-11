Forlì, a scuola di sicurezza stradale in memoria di Alice, scomparsa a 11 anni

A scuola di educazione stradale in memoria di Alice Valenti, bimba di 11 anni che nel 2009 fu travolta e uccisa sulle strisce pedonali in viale Roma mentre andava a scuola. Mercoledì, all’interno del salone comunale, ha preso formalmente avvio la 12ª edizione del progetto “Ies”, acronimo di “Insieme per l’educazione stradale” che coinvolge le classi prime medie delle scuole di Forlì, Forlimpopoli e Valle del Montone. L’obiettivo non è puntare alla mera trasmissione di norme del codice della strada ma offrire un momento di educazione alla cittadinanza attiva e partecipata. Ad oggi, Ies ha “educato” alla strada oltre 10mila ragazzi. I referenti dell’Ufficio Scolastico, della Polizia Locale e di Aci, dopo i saluti dell’assessore Paola Casara, hanno incontrato i rappresentanti dei genitori delle 48 classi coinvolte.