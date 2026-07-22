Forlì, a Sadurano due giorni di eventi in ricordo di Don Dario Ciani sabato 25 e domenica 26 luglio

Sabato 25 e domenica 26 luglio 2026, a Sadurano sono previsti diversi eventi in occasione dell’11° anniversario della scomparsa di don Dario Ciani, che in questo luogo fu anima e cuore della Comunità, che per oltre 30 anni ha rappresentato una risorsa nell’accoglienza e nell’avviamento al lavoro di persone con fragilità.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Amici di don Dario e prevede sabato 25 luglio dalle ore 9 per tutta la giornata “Arte sul Colle”, un’estemporanea di pittura aperta a tutti (pittori ed aspiranti pittori). L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio ambientale del colle di Sadurano, nonché l’esperienza di don Dario Ciani e di quella che fu la Comunità di Sadurano attraverso il linguaggio universale dell’arte. I partecipanti, che avranno la possibilità di dipingere dal vivo, lasciandosi ispirare dagli scorci naturali e dai colori della campagna romagnola, avranno tempo fino alle 17 per completare la propria opera. Alle 19 è prevista la premiazione dei tre quadri vincenti.

Per tutta la giornata è possibile ristorarsi con piadina farcita e varie bevande al circolo ACLI don Dario Ciani “Il Grottino”, che resterà aperto per tutto il week end.

Domenica 26 luglio alle ore 17.30 verrà celebrata, presso la Chiesa di S. Maria Assunta in Sadurano, la S. Messa in suffragio di don Dario, presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza. All’interno della Chiesa sarà allestita l’esposizione delle opere realizzate dai detenuti della Casa Circondariale di Forlì, in occasione del VIII Corso-Concorso di Pittura don Dario Ciani, curato dall’artista forlivese e volontario dell’associazione Amici di don Dario, Alvaro Lucchi.

Alle 18,30 è invece prevista la presentazione del libro “Vite sbarrate”, condotto dal giornalista Fabio Gavelli in dialogo con l’ex giudice Michele Leoni e don Enzo Zannoni, cappellano del carcere di Forlì, sul tema della detenzione e sulle opportunità di riscatto dei carcerati.

Alle 21 nell’Anfiteatro si terrà il secondo concerto della Rassegna musicale Sadurano Serenade Estate: protagonista il Quartetto Fancelli, composto da Daniela Rossi (violino), Ettore Chiurulla (pianoforte), Federico Francucci (contrabbasso) e Massimo Santostefano (bandoneon). Il Quartetto Fancelli è un ensemble cameristico nato per valorizzare l’eredità artistica di Luciano Fancelli e per esplorare il dialogo tra musica colta e tradizioni popolari. Attraverso il tango argentino, le composizioni contemporanee e le contaminazioni tra generi, il quartetto propone un linguaggio musicale elegante e coinvolgente. Fra i brani che verranno proposti alcuni sono opera di Astor Piazzolla, compositore argentino e strumentista d’avanguardia, considerato tra i più importanti musicisti del XX secolo.