Forlì, a pranzo i ragazzi di Techne mettono d’accordo destra e sinistra

I ragazzi speciali di Techne hanno cucinato per ospiti speciali ovvero rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali. Un’esperienza significativa che ha intrecciato formazione, inclusione, identità territoriale e passione per la cucina, trasformandosi in un’occasione preziosa di incontro e condivisione.

Tra gli ospiti presenti: i deputati Alice Buonguerrieri, Jacopo Morrone e Rosaria Tassinari; i consiglieri regionali Valentina Ancarani, Francesca Lucchi, Luca Pestelli e Daniele Valbonesi; il Questore Claudio Mastromattei, il sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini, il vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno e l’assessora alla scuola del Comune di Cesena Maria Elena Baredi, la presidente di Techne Barbara Battistini, il Direttore Generale di ELFI SPA (ed ex Presidente di Techne) Sergio Lorenzi e il titolare di Estados Cafè S.r.l. Daniele Versari.

Un pranzo speciale preparato dai ragazzi di Ristorando, protagonisti del laboratorio di cucina di Techne, che hanno dato vita a un’esperienza autentica, coniugando il calore di una cucina casalinga con l’opportunità di acquisire competenze utili per il futuro, in un percorso di crescita personale e inclusione sociale.

Techne, ente di formazione di proprietà del Comune di Forlì (attraverso Livia Tellus Romagna Holding Spa) e del Comune di Cesena, ha dato avvio, già da tempo presso la sua sede di Forlì, al laboratorio di cucina, Ristorando, in cui una quindicina di ragazzi con disabilità ogni settimana si cimentano in attività pratiche di cucina domestica, supportati da docenti qualificati ed esperti del settore.

In occasione del pranzo i ragazzi, diventati cuochi, camerieri e baristi, si sono cimentati anche in una simpatica presentazione di sé stessi e delle loro storie di vita.

Durante il pranzo, i ragazzi si sono raccontati con spontaneità, condividendo storie personali, esperienze di amicizia e momenti ricchi di emozioni. Al termine, i giovani chef sono stati accolti da applausi e complimenti sinceri da parte dei commensali, visibilmente colpiti dal loro impegno e dalla qualità del pranzo.

“Un sentito ringraziamento a tutte le autorità presenti oggi – sottolinea Lia Benvenuti, direttore generale di Techne – per aver accolto il nostro invito e per aver condiviso questo momento speciale con entusiasmo e calore, rendendo i ragazzi orgogliosi del risultato raggiunto con tanto impegno e professionalità”.