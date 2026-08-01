Forlì, a Portico e San Benedetto e Tredozio 150mila euro dal fondo per i piccoli Comuni

“Sono due i comuni romagnoli, entrambi in provincia di Forlì-Cesena, che beneficiano di risorse attinte dal ‘Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni’ introdotto dal ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini come misura di attenzione nei confronti dei comuni più piccoli e contestualmente più virtuosi nell’utilizzo delle risorse”. Così in una nota il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

“Nella graduatoria - continua Morrone - dei comuni beneficiari, resa nota oggi, rientrano infatti Portico e San Benedetto, a cui vengono destinati 150.000 euro per la messa in sicurezza e manutenzione della viabilità della strada comunale via Tosco Romagnola e delle strade comunali, e Tredozio che ottiene 150.000 euro per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del 2025 delle strade comunali. Si tratta di un segnale positivo e di una scelta concreta nell’interesse dei territori e a sostegno di queste località che spesso non hanno la possibilità di intervenire per la manutenzione delle infrastrutture di loro competenza”.