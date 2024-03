Forlì, a Novella Calligaris il premio “Salvatore Gioiello”

L’importanza della pratica sportiva è stato il tema principale trattato da Novella Calligaris, indimenticabile mito del nuoto italiano, a cui è stato consegnato, giovedì 14 marzo, il prestigioso “Premio Salvatore Gioiello”, destinato ai giornalisti sportivi che si sono particolarmente distinti per la loro attività divulgativa. Abituata da sempre ad essere una “numero uno”, Calligaris è stata la prima anche in questa occasione, visto che nelle precedenti tredici edizioni della manifestazione erano stati premiati solo uomini.

La serata, introdotta come consuetudine da Marilena Rosetti, Presidente del Panathlon Club Forlì promotore dell’iniziativa, è poi proseguita con un intervento di Maurizio Gioiello, figlio di Salvatore, che ha brevemente ricordato il padre e ha poi presentato al pubblico la Calligaris ricordando le sue imprese sportive più importanti, tra cui spiccano la conquista di tre medaglie (una d’argento e due di bronzo) alle Olimpiadi di Monaco del 1972 e il trionfo iridato, sulla distanza degli 800 metri a stile libero, a Belgrado nel 1973, con annesso record del mondo.

La Calligaris, che in mattinata aveva incontrato alcune classi del Liceo Scientifico con le quali aveva dialogato a lungo, ha preso la parola e ha messo in evidenza l’importanza della sport, che serve per la socialità (cosa ben diversa dai social), abbatte le barriere (un esempio per tutti: oggi anche gli atleti maschi praticano il nuoto sincronizzato), ma è anche gioco, divertimento e fa bene alla salute.