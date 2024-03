Forlì, a Novella Calligaris il “Premio Gioiello”

Ritorna il “Premio Salvatore Gioiello”, appuntamento immancabile per il Panathlon Club Forlì da ormai quindici anni, con l’unica defezione causata dal Covid nel 2020. Giovedì 14 marzo, presso il salone Aurora di palazzo Albicini (Corso Garibaldi 80) il prestigioso riconoscimento, che viene assegnato ogni anno a un giornalista sportivo che si è particolarmente distinto nella sua attività, sarà consegnato a Novella Calligaris.

Per i più attempati (specialmente i bambini, gli adolescenti e i ragazzi degli anni Settanta), questo nome susciterà numerosi ricordi e soprattutto grandi emozioni poiché Calligaris, nel 1972 a Monaco di Baviera, è stata la prima fra le atlete e atleti italiani a conquistare una medaglia olimpica nel nuoto, arrivando seconda nei 400 metri stile libero, per poi diventare campionessa del mondo l’anno successivo, con annesso record mondiale, negli 800 metri stile libero. A quei tempi era davvero considerata una sorta di mito, un esempio da imitare, amata da tutti.

Conclusa la carriera agonistica, dal 1975 si è dedicata al giornalismo, entrando in Rai nel 1976. Anche in questa sua nuova veste ha denotato ottima propensione e talento, proprio come le era capitato con il nuoto. Novella Calligaris ha fatto parlare ancora di sé la scorsa estate, quando è riuscita ad attraversare a nuoto lo stretto di Messina, un’impresa eccezionale che dimostra come l’età anagrafica non conti molto rispetto invece alla forza di volontà e alla determinazione.

Il “Premio Salvatore Gioiello”, dedicato all’indimenticato giornalista forlivese de “Il Resto del Carlino” scomparso nel 2009, da quest’anno è patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna. L’albo d’oro è davvero prestigioso: a partire dalla prima edizione, datata 2010, sono stati premiati Alfredo Provenzali, Marino Bartoletti, Mario Mattioli, Angelo Zomegnan, Leo Turrini, Matteo Marani, Davide De Zan, Flavio Tranquillo, Alberto Cerruti, Flavio Tavelli, Fulvio Zara, Beppe Conti e Luca Gregorio assieme a Riccardo Magrini. Come si vede, Novella Calligaris sarà la prima donna a essere premiata.