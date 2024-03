Forlì, a luglio il G7 della cultura

Il 10 luglio a Forlì si terrà il G7 sulla cultura con un concerto che, molto probabilmente, si terrà a San Mercuriale. È quanto emerso ieri in occasione della relazione di fine mandato dell’assessore Valerio Melandri. Una occasione per fare il punto delle scelte fatte e gli obiettivi raggiunti o quantomeno tracciati durante gli ultimi cinque anni. «La cultura è stata rivoluzionata in città, si è visto un movimento ineguagliabile rispetto al passato, lo rivendico con forza – afferma l’assessore con deleghe a cultura, università, politiche internazionali e innovazione tecnologica –. A dirlo è stato anche l’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori. Forlì non è Firenze, Roma o Bologna: è inutile sperare di avere il flusso di turisti di centinaia di milioni di persone. L’obiettivo è sempre stato quello di valorizzare le peculiarità forlivesi. In questo senso ci siamo mossi su quattro grandi filoni».

