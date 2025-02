Forlì, a Gianni Dall’Ara il premio alla ricerca cardiologica intitolato a Franco Rusticali

Questa mattina presso la sede della Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco, si è svolta la cerimonia di consegna della prima edizione del premio alla Ricerca Cardiologica, intitolato al primo presidente della Fondazione, Franco Rusticali.

Alla consegna del premio, avvenuta alla presenza del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, hanno partecipato anche i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione Sacco, del consiglio direttivo dell’Associazione Cardiologica Forlivese, oltre al nuovo direttore dell’unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale Morgagni, professor Carmine Pizzi, e il direttore dell’Emodinamica Forlì-Cesena, dottor Fabio Tarantino.

Il premio è stato conferito al dottor Gianni Dall’Ara, ricercatore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna e cardiologo interventista di ruolo presso l’Emodinamica dell’Ospedale Morgagni, per il suo studio di ricerca, condotto in collaborazione con le altre Emodinamiche della Romagna, sui nuovi approcci di trattamento della stenosi aortica degenerativa.

“La stenosi valvolare aortica è una patologia cardiovascolare estremamente frequente e grave che, se non trattata adeguatamente, ha una elevata mortalità ad un anno, addirittura superiore ad alcune forme di neoplasia – ha affermato il professor Marcello Galvani, attuale Presidente della Fondazione Cardiologica Sacco – purtroppo molti pazienti, spesso anziani, non possono essere sottoposti all’intervento chirurgico tradizionale di sostituzione valvolare per via dell’elevato rischio operatorio”.