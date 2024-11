Forlì, a fuoco stufa a pellet, tre intossicati

Intervento dei vigili del fuoco all’alba per l’incendio di una stufa a pellet a Forlì, soccorse tre persone che hanno inalato fumo. L’allarme è scattato attorno alle 04.15 nella mattinata di venerdì 9 novembre 2024 in via Biagio Bernardi. I pompieri giunti sul posto hanno spento l’incendio che coinvolgeva la stufa a pellet con gli estintori in dotazione e prestato le prime cure ai tre occupanti dell’abitazione che avevano inalato i fumi della combustione. Ingenti i danni alla stanza coinvolta. Presenti I Carabinieri per gli adempimenti di competenza.