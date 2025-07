Questa mattina alle 11 i Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti in via Serachieda presso una ditta di lavorazione del legno per la produzione di pellet per l’incendio di una macchina operatrice. I soccorritori hanno messo sotto controllo l’incendio dopo che gli operai presenti avevano tentato di spegnerlo con gli idranti e gli estintori presenti, evitando la propagazione alla zona di produzione. Nessuna persona ferita: sul posto anche i Carabinieri.