Forlì. A fine luglio al via i lavori in viale Roma per rifare l’asfalto e risolvere le criticità dovute alle radici

Grandi novità in vista per viale Roma. Infatti, tra la fine di luglio e i primi di agosto prenderanno il via importanti lavori di asfaltatura volti a risolvere i problemi di sicurezza stradale causati negli anni dalle radici dei pini. Un intervento atteso e necessario, che promette di migliorare significativamente la viabilità e la fruibilità di una delle arterie principali della città.

L’operazione, dal costo complessivo di 450mila euro (di cui oltre 150mila euro finanziati dalla struttura commissariale, mentre per la restante parte si tratta di risorse comunali), interesserà un tratto di circa 2,5 chilometri di viale Roma e più precisamente dalla rotonda del Ronco fino all’altezza di via Campo di Marte. L’obiettivo primario è eliminare le deformazioni del manto stradale provocate dalla crescita delle radici, che negli anni hanno creato dislivelli e crepe, rendendo la circolazione meno sicura per veicoli e ciclisti. «L’intervento su viale Roma, a cui seguirà anche un analogo cantiere in viale Risorgimento una volta ultimato quello sulla via Emilia, rappresenta un passo significativo verso una maggiore sicurezza e una migliore qualità delle infrastrutture stradali di Forlì, dimostrando l’impegno dell’Amministrazione nel rispondere alle esigenze dei cittadini - afferma l’assessore alla Mobilità, Giuseppe Petetta -. Sicuramente i lavori avranno un impatto non di poco conto sulla viabilità cittadina, ma si è scelto di intervenire proprio in estate per limitare il più possibile i disagi». Il cantiere avrà una durata stimata di 3-4 settimane e si prevede che i lavori si concluderanno entro il 31 agosto, in tempo utile per l’inizio del nuovo anno scolastico e per minimizzare le criticità legate al traffico.

«Siccome è previsto il completo rifacimento dell’asfaltatura procederemo su più stralci, garantendo quindi la percorribilità di viale Roma anche durante l’intervento - prosegue l’assessore -. Nella fattispecie, sono previsti sensi unici alternati proprio per consentire la transitabilità su uno degli assi principali della città».

Altro aspetto di non poco conto è la salvaguardia dei 180 pini presenti lungo viale Roma. «Verranno adottate tutte le precauzioni necessarie per proteggere le alberature durante il rifacimento del manto stradale - conclude Petetta -. I pini verranno costantemente monitorati prima, durante e dopo l’intervento. Attualmente gli alberi sono oggetto da parte degli agronomi di una preventiva schedatura visiva, seguiranno approfondimenti diagnostici. Su indicazione degli specialisti, al termine dei lavori, verranno effettuate anche le prove di trazione controllato, ovvero si valuterà la stabilità dei pini. L’obiettivo dell’Amministrazione è salvaguardare le alberature e compiere un passo significativo verso una maggiore sicurezza e una migliore percorribilità di viale Roma».