Forlì a cena, maxi tavolata sotto le stelle in piazza Saffi

Gran finale per i “Mercoledì del Cuore”. Domani sera, infatti, diversi gli appuntamenti in programma che, tra cibo, mercatini, musica e spettacoli daranno vita al centro storico.

Il cuore pulsante della festa sarà piazza Saffi che, dalle 20.30, ospiterà “Forlì a cena”, una maxi tavolata sotto le stelle con menù curati dai ristoranti della città per celebrare il gusto e la convivialità. Poco distante, in piazzetta della Misura, dalle 21 risuoneranno le voci senza tempo di Sweet Mama Singer Gospel Choir. Per gli amanti dello shopping e dell’intrattenimento alternativo, piazza Cavour si colorerà dalle 17 con le bancarelle del Vintage Market. Non mancheranno gli appuntamenti culturali, con il “Mercoledì d’autore” da Fedifo in via de Amicis (20:45) e la serata speciale tra tatuaggi, piercing e Witchwish da Velvet Tattoo in via Pedriali (ore 20).

Corso Diaz sarà uno dei fulcri della serata a partire dalle 20.30, con dj set, vetrine e abbigliamento a tema, astroconsulti e postazioni selfi con studio fotografico. La via ospiterà inoltre l’inaugurazione dzella mostra su Pinocchio da Artificio, con performance dal gusto circense tra acrobazie e giochi pirotecnici; una performance di danza polinesiana di Mana Tahiti alle 21 alla pasticceria Fuzzi e per continuare a muoversi, a Shala Forlì una sessione di “Yogilates Anni ‘90” dalle 20.30 alle 21.30. Sempre lungo corso Diaz, Food Truck e musica da J-soul Sushi e mercatino dell’artigianato alle 19. La musica e gli aperitivi invaderanno le vie del centro. In via Cignani, ore 21, arriveranno “Vanni e gli amici della notte” all’E.venti Caffè, mentre via delle Torri offrirà note live con i “Banda Larga” al Caffè delle Torri e la “Jam in strada” con Red House Sound Studio al Caffè Il Mattino. In corso della Repubblica, dalle 19, alla Corte Bucoschi, spazio all’aperitivo solidale, con musica dal vivo, l’incontro “Mi guidano le stelle” con l’astrologa Loretta Lombardi e la mostra fotografica “il muro giallo” di Dino Morri. Al Giardino Gio l’aperitivo e la musica live anni ‘70-’80 inizieranno alle 18, mentre in corso Mazzini si accenderanno aperitivo e dj set al Bar Chicchiamo, dalle 17 alle 20. Infine, corso Garibaldi e Largo de Calboli si dedicheranno al benessere e ai giochi. La farmacia Calboli proporrà consulenze per la salute della pelle (18-22) mentre in corso Garibaldi ci saranno le attività ludiche “Deca Game” con la Cooperativa Cad (dalle 18:30) e le note live anni ‘20 da Oltremodo.

La rassegna saluta così l’estate forlivese, dando appuntamento al 2 e 9 settembre al “Mercoledì delle famiglie”.