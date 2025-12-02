Forlì, a Capodanno torna la festa in centro: piazza Saffi come una discoteca

FORLI’. Per festeggiare l’arrivo del 2026, Forlì riporta la festa in centro e trasforma piazza Saffi in una grande discoteca gratuita e a cielo aperto con Fabrizio Ferrari di Rtl 102.5 come ‘chaperon’, i ballerini, le coreografie e diverse sorprese. Il tutto in collaborazione con Ema 70 e nell’ambito del Capodanno diffuso voluto da Visit Romagna, che col claim “E’ qui la festa”, ha lanciato eventi dal mare all’entroterra tra musica, tradizioni natalizie, enogastronomia, relax, arte e cultura. Nel presentare l’evento in conferenza stampa stamane in Comune, l’assessore ai Grandi eventi Andrea Cintorino ricorda che la decisione di riportare la festa in piazza Saffi è per soddisfare una grande richiesta in questo senso. “Musica, energia, sano divertimento e grande spettacolo saranno gli ingredienti di una serata pensata per tutte le età e aperta a tutti, oltre che gratuita”. La notte più lunga dell’anno avrà dunque “un palinsesto travolgente, che farà ballare tutta piazza Saffi fino all’arrivo del 2026, anche grazie alla presenza di Fabrizio Ferrari”. Sarà una serata “per tutti i gusti e non solo per i più giovani, un momento anche per le famiglie, per festeggiare e aspettare insieme l’arrivo del nuovo anno”. La serata partirà alle 21 con musica diffusa per scaldare l’ambiente, al pubblico saranno regalati dei gadget, i ballerini coinvolgeranno tutti con le coreografie e Fabrizio Ferrari intratterrà la piazza fino al conto alla rovescia e anche dopo, grazie a un dj set, raccontano da Ema 70. Lo stesso Ferrari, presente in conferenza stampa non svela le sorprese in serbo per chi sarà in piazza, ma parla di una promessa mantenuta. “Dopo il Carnevale, andato benissimo, c’eravamo fatti appunto la promessa di rivederci a Capodanno. Quindi torno a Forlì con piacere enorme, anche perché è una città sana e divertente come sarà il nostro Capodanno. Le parole d’ordine saranno energia e carica positiva”.

Per l’ambassador di Visit Romagna, Claudio Cecchetto, il Capodanno diffuso è “come il menù di un grande ristorante, ognuno può scegliere il piatto che preferisce”. Di certo “sono contento sia per la presenza di Fabrizio Ferrari in piazza Saffi, sia perché Forlì è una città a cui voglio bene, dove peraltro sono nate grandi cose, come L’ombelico del mondo di Jovanotti”. Infine scherzando con l’amico Ferrari, Cecchetto lancia una raccomandazione sul dj set: “Tra i pezzi non dimenticare Gioca jouer”.