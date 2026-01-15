Forlì, a 75 anni continua a spacciare cocaina e viene arrestato: aveva 20mila euro avvolti in mazzette

Operazione della Polizia di Stato di contrasto al traffico di stupefacenti tra Ravenna e Forlì che ha portato al doppio arresto di un uomo italiano, settantacinquenne, già conosciuto negli ambienti della microcriminalità della Romagna.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato l’uomo che si aggirava a bordo di un’autovettura nei pressi del centro storico di Forlì, vicino la Questura e lo hanno pedinato. L’hanno visto entrare in un appartamento e subito dopo uscire, segno di una possibile cessione di stupefacente, come hanno effettivamente riscontrato gli investigatori della narcotici. Nel corso della perquisizione sul posto, infatti, è stato accertato che vi era appena stata una cessione di cocaina. Un nuovo intervento è stato quindi effettuato a casa dell’uomo, un 75 enne residente nelle campagne tra Forlì e Ravenna. I poliziotti, dopo un’attenta perquisizione hanno recuperato 70 grammi di cocaina e 20.000 euro in contanti, avvolti in mazzette e nascosti in ben due casseforti. L’uomo è stato quindi arrestato e posto ai domiciliari.

In sede di convalida, il Giudice, valorizzando anche la lunga biografia criminale dell’uomo che ha 15 precedenti specifici per reati in materia di stupefacenti, ha disposto gli arresti domiciliari.