Forlì, a 100 anni si è spento Sergio Flamigni, partigiano ed ex parlamentare

Oggi, 10 dicembre, si è spento Sergio Flamigni, all’età di 100 anni. Partigiano, deputato e poi senatore del Pci dal 1968 al 1987, componente delle commissioni Antimafia e delle commissioni parlamentari di inchiesta sul caso Moro e sulla P2. È stato uno più attenti indagatori e studiosi del caso Moro, con i libri “La tela del ragno”, “Trame atlantiche, “Convergenze parallele”. Nel 2005 ha fondato l’Archivio Flamigni, per mettere a disposizione degli studiosi l’imponente documentazione raccolta in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2. Una vita al servizio della democrazia, della Costituzione, delle istituzioni, della memoria storica, della ricerca di verità, fedele agli ideali di gioventù.

In una nota il sindaco di Forlì Gianluca Zattini, “interpretando i sentimenti della comunità cittadina, si unisce al dolore dei familiari, dei collaboratori e dei colleghi di militanza politica e sindacale, per la scomparsa del senatore Sergio Flamigni. Solo pochi giorni fa, l’Amministrazione comunale aveva partecipato all’incontro che si era svolto in città in occasione del suo centesimo compleanno per inviare a lui un caloroso abbraccio. Giovane comandante partigiano, Sergio Flamigni è stato dal dopoguerra in poi un punto di riferimento per il territorio: in Consiglio comunale, nella Cgil e in Parlamento, come deputato e poi senatore del Pci dal 1968 al 1987. In Parlamento ha svolto un’opera intensa, coraggiosa e costante, quale componente delle commissioni Antimafia e delle commissioni parlamentari d’inchiesta sul caso Moro e sulla P2. Questo suo impegno ha portato alla realizzazione di libri, pubblicazioni, mostre e, negli ultimi decenni, alla nascita dell’Archivio Flamigni, nel Lazio, dove ha messo a disposizione degli studiosi la ricca documentazione raccolta in materia di terrorismo, stragi, mafia. In questo triste momento, il Comune di Forlì esprime i sentimenti di cordoglio, sottolineando stima, gratitudine e affetto a un grande figlio della nostra città”.